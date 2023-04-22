تبلغ قيمة الصندوق 1.34 تريليون دولار أواخر مارس

سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم، مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام بفضل تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي الجمعة.

ويعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5.9% حوالي نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165.4 مليار دولار في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.

وكانت قيمة الصندوق الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1.34 تريليون دولار أواخر مارس/آذار، أي ما يعادل 245 ألف دولار تقريبا لكل من سكان النرويج البالغ عددهم 5.5 ملايين.

وقال نائب مدير الصندوق تروند غراند في بيان، إن "استثمارات الأسهم كانت المساهمة الأكثر إيجابية لعائدات الفصل".

وأضاف أن "الارتفاع في سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية".

ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظام الرعاية الاجتماعية لديها بسخائه.

وبحسب تصنيف "معهد صندوق الثروة السيادي"، يحتل الصندوق النرويجي المرتبة الأولى عالميا، متفوقا على مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق أبوظبي والكويت وسنغافورة.

وحققت الأسهم التي شكّلت 70% من محفظة الصندوق النرويجي أواخر مارس/آذار مكاسب بنسبة 7.4% في الربع الأول من العام.

ويملك الصندوق حصصا في أكثر من 9200 شركة حول العالم تمثّل 1.5% من إجمالي القيمة السوقية.

وحققت استثمارات السندات التي تمثّل 27.3% من الأصول مكاسب نسبتها 2.7% خلال الفترة ذاتها.

وتراجعت الحيازات العقارية وتلك في مشاريع طاقة متجددة غير مدرجة في البورصة والتي تمثّل 2.4 و0.1% على التوالي، بنسبتي 1% و3.9%.