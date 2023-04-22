شهدت الساحة الرقمية، خلال الفترة الماضية، ظهور العديد من المصطلحات الجديدة، لعل أبرزها مصطلح الويب 3 أو الجيل الثالث للإنترنت (WEB 3.0).

قام المبرمج البريطاني جافين وود، المؤسس المشارك لشركة Ethereum، بترويج عبارة الويب 3، مبشرًا بأنها تحمل مفهوما جديدا وهو اللامركزية لشبكة الويب، وأنها ستصحح الوضع وتجلب تغييرات جذرية إلى المجال بأكمله.

ومع ذلك، يُعتبر هذا المفهوم من المفاهيم المحيرة بعض الشيء، وخاصة أنه ما زال الكثيرون يحاولون التأقلم حتى الآن مع الواقع الجديد الذي خلقته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل فكرة ظهور إنترنت جديد أمرًا مربكًا بعض الشيء.

لذلك سوف نحاول في هذا التقرير، التعرف على كل ما يتعلق بالجيل الثالث للإنترنت، من حيث تعريفه، وأهم استخداماته، وأبرز التوقعات بشأن مستقبله.

أولًا ما هي تقنية الويب 3؟

- قبل التعمق في شرح مفهوم الويب 3، لا بد في البداية من القيام برحلة قصيرة لتنشيط الذاكرة حول تاريخ الإنترنت، ومراحل تطوره.

- بدايةً مع ظهور الجيل الأول للويب، كانت شبكة الإنترنت العالمية تُعرف بأنها مجرد مجموعة من مواقع الويب المزودة بالمعلومات وليس لها أيّ محتوى تفاعلي، وكانت شبكة الإنترنت بطيئة جدًا وتشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى يُعد محض خيال.

- وفي عام 2005؛ ظهر الجيل الثاني من الإنترنت والذي تميّز بالمحتوى التفاعلي والسرعة الهائلة التي جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين لإدخال وتبادل أنواع مختلفة من المعلومات في نفس الوقت.

- وبمرور الوقت تطورت ذاكرة أجهزة المودم ومهدت سرعة الإنترنت الأعلى الطريق للمحتوى التفاعلي، حيث لم يعد الإنترنت مقتصرا على المشاهدة فقط، بل أصبح يتسم بالمشاركة.

- جدير بالذكر أن عالم الكمبيوتر الدكتور جافين وود هو أول من استخدم مصطلح "الويب 3" في عام 2014 للتعبير عن رؤيته لمستقبل الإنترنت، والتي عرّفها بأنها أكثر ديمقراطية ولا مركزية مما هي عليه الآن ولا تحكمها قلة من الشركات العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت.

- ويُقصد بهذه التقنية، فكرة ما زالت قيد التطوير للشكل المستقبلي الذي سيكون عليه الإنترنت، والذي يتمحور حول حل جميع المشكلات التي ظهرت في الويب 2، من خلال الاعتماد على اللامركزية كمبدأ أساسي.

- حيث سيتم من خلال هذا الجيل الجديد للإنترنت، نقل المستخدمين بعيدًا عن المنصات المركزية مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وغيرها إلى منصات أخرى لامركزية.

- وبالتالي سوف تتحول القوة من يد شركات التكنولوجيا الكبرى إلى يد المستخدمين الفرديين.

- فبدلًا من استخدام التطبيقات والأنظمة الأساسية المجانية التي يتم إدارتها من قِبل أشخاص معينين، كما هي الحال في الويب 2.

- سيتمكن المستخدمون في مرحلة الويب 3 المستقبلية من المشاركة في إنشاء البروتوكولات وتشغيلها وإدارتها بأنفسهم.

- بمعنى آخر، سيتم تطوير منصات وتطبيقات الجيل الثالث للإنترنت، وامتلاكها وصيانتها من قِبل المستخدمين، وهو ما سيجعل المستخدم مالكا للإنترنت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

- وسيتم تمثيل هذه الملكية عن طريق الرموز الرقمية أو العملات المشفرة، التي ستسمح للمستخدمين بالمشاركة في إدارة المنصات وتطويرها والتصويت على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.

- نخلص من ذلك إلى حقيقة أن الويب 3 هو ببساطة امتداد للعملات المشفرة والذي يستخدم البلوك تشين (blockchain) بطرق جديدة لتحقيق أهداف جديدة.

- على الرغم من أن جميع سلاسل الكتل لا تعمل بنفس الآلية، ولكن بشكل عام، تُمنح العملات للمعدنين كمكافآت لمعالجة المعاملات.

- إن حل المشكلات الحسابية الصعبة المطلوبة لتنفيذ المعاملات يستهلك الكثير من الطاقة من خلال التصميم على سلاسل "إثبات العمل" مثل البيتكوين.

- تتطلب معالجة المعاملات على سلسلة "إثبات ملكية"، والتي هي أحدث ولكنها أصبحت أكثر شيوعًا، أن يوافق محققو السلسلة على أن الصفقة مشروعة. هذا إجراء أسرع بكثير.

- ورغم من أن محافظ المستخدمين يتم تحديدها بشكل فريد فقط من خلال عنوان تم إنشاؤه بطريقة مشفرة في كلتا الحالتين، فإن بيانات المعاملة تكون عامة في كليهما. لأن البلوك تشين هي "كتابة فقط"، يمكنك فقط إضافة البيانات إليها؛ ولكن لا يمكنك إزالته.

- لا تتمتع سلاسل الكتل "غير المرخصة" التي تستخدمها الويب 3 والعملات المشفرة بإدارة مركزية ولا تتطلب من المستخدمين امتلاك أي معرفة مسبقة بالمستخدمين الآخرين أو الثقة بهم من أجل التعامل معهم.

ما هو تأثير الويب 3 على الاقتصادات؟

- يرى المتحمسون لهذه التقنية أنها طريقة لمشاركة الثروات. لأن المزيد من الناس يمكن أن يكسبوا من أنشطتهم عبر الإنترنت إذا لم يعد أصحاب المليارات والشركات الضخمة مسيطرين على الإنترنت.

- قد تؤدي الاقتصادات اللامركزية، وفقًا لمؤيديها، في النهاية إلى ظهور أنظمة مالية افتراضية وشاملة.

- التمويل اللامركزي، المعروف غالبًا باسم DeFi هو مصطلح شامل للخدمات المالية على سلسلة الكتل العامة وأحد مكونات الويب 3.

- في هذا النظام، تتم المعاملات المالية مباشرة على البلوك تشين بدلاً من المرور عبر بنك أو وسيط آخر. كما يجب التركيز أيضًا على اتجاهات تكنولوجيا الأعمال الصغيرة لتأسيس الأعمال التجارية بنجاح.

- ستتم حماية سلامة السوق في اقتصاد قائم على البلوك تشين من خلال الشفافية وانعدام الثقة. وبالتالي؛ سيكون من الصعب للغاية على أي شخص التورط في الاحتيال أو أي ممارسات غير قانونية أخرى، بالنظر إلى هاتين الخاصيتين.

- بالإضافة إلى ذلك، سيكون الاقتصاد القائم على البلوك تشين أكثر إنتاجية بكثير. باختصار، فإن اقتصاديات الويب 3 لديها القدرة على إحداث ثورة مالية يمكن لأي شخص في العالم المشاركة فيها والاستفادة من النظام.

خلاصة القول

- أصبحت التفاعلات من نظير إلى نظير جوهر سلالة جديدة من التجارة الشبكية والمجتمع بفضل الويب 3.

- إنها تلغي الخوادم المركزية والأنظمة الأساسية والسلطة باعتبارها المعلومات الرئيسية ومديري تدفق القيمة.

- من خلال التطبيقات التي تستفيد من نماذج الأعمال الجديدة التي تدعم البلوك تشين والشبكات الاجتماعية والألعاب، ستساعد الويب 3 المؤسسات الضخمة في البداية.