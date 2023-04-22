يستعرض كتاب "التراخي نحو المدينة الفاضلة" بقلـم "جيه برادفورد ديلونغ" التاريخ الاقتصادي للقرن الماضي تلك الفترة التي أعادت تشكيل حياة المليارات، ولكنها في الوقت ذاته فتحت الباب على مصراعيه أمام الحرب والدمار البيئي.

في عام 1900، بلغ عدد سكان العالم 1.65مليار نسمة. وبعد قرن من الزمان، تضاعف هذا الرقم أربع مرات ليصل إلى أكثر من 6 مليارات.

وعلى الرغم من هذه الزيادة غير المسبوقة في البشرية، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية لأكثر من أربعة أضعاف.

هذه الازدواجية في الإنتاج والدمار تعطي القرن العشرين وصفًا بأنه القرن الأكثر جذرية في تاريخ جنسنا البشري.

في كتاب "التراخي نحو المدينة الفاضلة"، يحاول جيه برادفورد ديلونغ، أستاذ الاقتصاد في بيركلي، ومسؤول سابق في وزارة الخزانة في عهد بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق، أن يستعرض التاريخ الاقتصادي للقرن الماضي.

وتتمحور نظرة ديلونغ للإطار السري في القرن العشرين حول المعارك السياسية التي اندلعت حول نظام النمو للرأسمالية الأمريكية الحديثة وتستمر في تشكيل النقاش السياسي في الحكومات والبنوك المركزية اليوم.

وتبدأ القصة بأسلوب شامل في أواخر القرن التاسع عشر، عندما حولت الثورة الصناعية الثانية النمو العالمي إلى معدات جديدة.

عند هذه النقطة كانت الثورة الصناعية الأولى التي تركز على بريطانيا عمرها قرن من الزمان. لقد غيرت وجه جزء صغير من شمال أوروبا، ولكن وفقًا للمعايير الحديثة، سارت بخطى سريعة.

كانت مرحلة النمو التي قادتها الولايات المتحدة والتي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر مختلفة. ولأول مرة، شهد جزء كبير من البشرية نموا اقتصاديا سريعا حقا، واستمر هذا النمو وتسارع في القرن العشرين.

ومع تطوير اقتصادات أوروبا واليابان لنماذج النمو الخاصة بها، حيث ربطت بشكل جماعي في أجزاء كبيرة من بقية العالم من خلال التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال، اكتسبت المجموعة زخماً كبيرًا.

مع مطلع القرن العشرين، بدا أن التنمية الاقتصادية ستحقق اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة بمعنى التحرر من العوز. ولكن كما يدرك ديلونغ، كان محرك التنمية الليبرالي هشاً. في الواقع، تم تحطيمه تمامًا بسبب الحرب العالمية الأولى.

وكما يرى ديلونغ، كان فريدريش فون هايك وأتباعه على حق عندما بشروا بأن السوق سوف توفر الديناميكية والابتكار، لكنهم تجاهلوا مشاكل عدم المساواة وعدم الاستقرار الرأسمالي.

وهنا يتضح بعض أوجه القصور في وجهة نظر المؤلف وهي أن الولايات المتحدة هي مركز عالمه. الكساد الكبير، الديمقراطية الاجتماعية بعد الحرب، مسألة العرق، تاريخ التكنولوجيا، كلها أمور تم معالجتها من وجهة نظر أمريكية.

وهنا يطرأ السؤال الأكثر صعوبة وهو كيف ينبغي أن ينتهي مثل هذا التاريخ؟

- بالنسبة إلى ديلونغ، اختتمت فترة الهيمنة الأمريكية الطويلة في العقد الذي تلا عام 2008، وهي فترة اتسمت بالركود المزمن وصعود دونالد ترامب.

- لا سيّما وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال محور النظام المالي العالمي.

- وتمتد القوة العسكرية الأمريكية والتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم وتستعد لصدام مع الصين. الولايات المتحدة هي منتج رئيسي للطاقة ومورد الملاذ الأخير للغاز الطبيعي المسال.

- وهو ما يقودنا بالتأكيد إلى الجانب الأكثر إثارة للحيرة في كتاب ديلونغ؛ وهو فشله في معالجة التعبئة الواسعة للموارد غير المتجددة التي حددت منذ بدايتها نموذج النمو الذي تقوده الولايات المتحدة وقوته.

- في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في أعقاب التصنيع الهائل والتحضر، تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر باعث لغازات الدفيئة.

- واليوم تصدر الصين من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما يصدره نادي الدول الغنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

- من الناحية البيئية، لم يعد الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة يسيطر على مصيره. ولعل الباعث الأكبر للقلق الآن هو الخوف من أن القرن العشرين جعلنا نندفع نحو كارثة جماعية. يصر المؤمنون بالتكنولوجيا على أن مثل هذا التشاؤم مبالغ فيه.

- لكنهم في الوقت الحاضر يشعرون على الأقل بالحاجة إلى إثبات أنه لتجنب الكارثة، فإن صيغة ديلونغ في القرن العشرين - مختبرات الأبحاث والشركات والأسواق والسياسة الحكيمة - ستكون كافية.