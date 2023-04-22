قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت بلغت 15% حتى مارس 2023.



وذكر «الكويتي للتنمية» في بيان صحافي أن مشروع الربط الكهربائي بين «دول التعاون» والكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها «المجلس» لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.



وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشاريع التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عبر أربع دوائر بجهد 400 كيلو فولت بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون دولار أميركي بغية ضمان استمرارية واستدامة أمن الطاقة الكهربائية بجميع الأوقات.



وأوضح أن الكويت ستكون ضمن أكبر المستفيدين من المشروع، إذ سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء المحلية إلى نحو 3500 ميغاواط كما سيمكن (هيئة الربط الخليجي) من تزويد جنوب العراق بقدرة كهربائية 500 ميغاواط.



وذكر أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت من محطة (الفاضلي) في المملكة العربية السعودية إلى محطة (الوفرة) الكويتية بطول يناهز الـ300 كيلومتر إضافة إلى تحويل الخط القائم مزدوج الدائرة بين محطتي (الفاضلي) و(الزور) ليكون الربط بين محطتي (الفاضلي) و(الوفرة) بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت بطول 25 كيلومترا.



كما يتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة علاوة على مد خطوط هوائية من الأخيرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4) وذلك للربط مع شبكة الكويت.