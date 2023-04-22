طوكيو: أمرت اليابان جيشها السبت بالاستعداد لإسقاط صاروخ باليستي كوري شمالي بعدما قالت بيونغ يانغ إنها أصبحت مستعدة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري.



وسيتطلب وضع القمر الصناعي في المدار مقذوفا بعيد المدى يحظر على كوريا الشمالية إطلاقه لأن الأمم المتحدة تعتبر ذلك اختبارا لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.



وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للقوات الوطنية «قد تصدر أوامر بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد صواريخ باليستية وغيرها» وفق بيان صادر عن وزارته.



وطلب من الجيش «تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار في حال سقوط صاروخ باليستي».



وتشمل الإجراءات نشر مدمرات مزودة بصواريخ اعتراضية من طراز إس إم-3 وكذلك وحدات عسكرية في مقاطعة أوكيناوا يمكنها تشغيل صواريخ باتريوت باك-3.



في عامي 2012 و2016، أجرت كوريا الشمالية اختبارين لصاروخين باليستيين اعتبرتهما بيونغ يانغ عمليتين لإطلاق أقمار صناعية.

وذكرت وسائل إعلام يابانية السبت أن وزارة الدفاع أصدرت الأوامر نفسها في العام 2012.



ولم تحدد بيونغ يانغ موعد الإطلاق واكتفى الزعيم كيم جونغ أون بالقول إن القمر الصناعي سيرسل «في الموعد المحدد».