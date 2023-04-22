صرح وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بأنه وبناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية، قامت وزارة الخارجية بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الامنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

هذا، وأكد وزير الخارجية وصول جميع المواطنين الراغبين في العودة للبلاد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سالمين، وأنه جار العمل حاليا على تأمين نقلهم إلى دولة الكويت.



وأشاد وزير الخارجية بجهود السفير د. فهد مشاري الظفيري، سفيرنا لدى جمهورية السودان الشقيقة، وكل اعضاء سفارتنا في الخرطوم، مثمنا عملهم المتميز وأداءهم لواجبهم الوطني بكل مهنية واقتدار.



كما تقدم وزير الخارجية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسلطات المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنسيق وتوفير كل التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة، وتقديم الشكر كذلك الى السلطات السودانية والى كل من ساهم في تأمين سلامة المواطنين الكويتيين وتقديم كل التسهيلات لهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم وتسخير كل الامكانات لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.