الصايغ: السوق شهد انتعاشاً خلال فترة نزول رواتب الموظفين

فاضل: تراجع مبيعات الذهب بنسبة 60٪؜ مقارنة بالعام الماضي

عاطف رمضان

شهدت مبيعات تجار المشغولات الذهبية تراجعا بنهاية شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للذهب، حيث لامس سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 20 ألف دينار تقريبا.

وخلال استطلاع اجرته «الأنباء» ان فترة نزول رواتب الموظفين في الدولة مبكرا انعشت السوق نوعا ما، حيث كان ملاحظ الاقبال على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية الخفيفة التي يقارب سعر القطعة منها اقل من 200 دينار.

ومع ارتفاع الاسعار شهد السوق المحلي اقبالا كالعادة على شراء السبائك التي يحبذها المستثمرون كاستثمار آمن.

ويرى تاجر المجوهرات، ناصر عبدالمحسن الصايغ في تصريح لـ«الأنباء» ان اسعار الذهب شهدت نزولا اواخر شهر رمضان المبارك وتحديدا مساء يوم الاربعاء، مشيرا الى ان سعر كيلو الذهب عيار 24 وصل 19 الفا و710 دنانير تقريبا.

واضاف الصايغ ان السوق شهد انتعاشا مع فترة نزول الرواتب، كما شهد السوق اقبالا على المشغولات الذهبية الخفيفة مثل العقد والحلق والهدايا الخفيفة وذلك قبل عيد الفطر المبارك.

واشار الى ان الاقبال على شراء الاطقم الكبيرة من المشغولات الذهبية يكون خلال فترة مواسم الاعراس التي تكون آخر شهر مايو عادة او اواخر شهر سبتمبر من كل عام.

وتوقع الصايغ ان يشهد سوق المشغولات الذهبية هدوءا او تراجعا عن شراء المشغولات الذهبية بعد عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أفاد محمد فاضل من إحدى شركات الذهب، بأن شهر رمضان المبارك يعتبر من الموسم المهمة بالنسبة لتجار المشغولات الذهبية من حيث الاقبال على الشراء، مشيرا الى انه في الاعياد عادة تحرص السيدات على التزين بحلي الذهب الاصفر.

واضاف فاضل ان موسم شهر رمضان المبارك خلال هذه السنة شهد تراجعا في الاقبال على شراء المشغولات الذهبية مقارنة بالعام الماضي والاعوام السابقة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للذهب حيث لامس سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 20 دينارا و100 فلس.

ولفت الى ان ارتفاع الاسعار نتج عنه تراجع مبيعات تجار المشغولات الذهبية بنسبة تترواح فيما بين 50٪؜ و60٪؜ مقارنة بالعام الماضي مما جعل كثيرا من المستثمرين يتوجهون لشراء السبائك.

وبين ان الاقبال على شراء السبائك خلال العام الحالي بنفس المستوى مقارنة بالعام الماضي.

وزاد قائلا: اعتقد ان كثيرا من الناس خلال الفترة الحالية توجهوا لبيع الذهب بسبب ارتفاع الاسعار على ان يقوموا بالشراء مجددا في حال نزول الاسعار.

وتوقع فاضل بتراجع الاقبال على شراء الذهب بعد عيد الفطر المبارك باستثناء شراء المشغولات الذهبية الخفيفة التي تكون اقل من 200 دينار.

وبين انه خلال مواسم الاعراس ينتعش عادة سوق المشغولات الذهبية.