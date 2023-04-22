مفرح الشمري

من خلال متابعتي لبرنامج «عساكم من عواده» الذي يبث على شاشة تلفزيون الكويت، استشعرت بحجم المجهود الكبير من فريق العمل للبرنامج والذي امتد وقت بثه لاكثر من 6 ساعات متواصلة من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

البرنامج استضاف عددا من النجوم الفنانين منهم القديرة مريم الصالح والقدير محمد جابر والنجم خالد البريكي والنجم فهد البناي واللاعب الدولي السابق سعد الحوطي ونجوم كرة القدم السابقين جمال مبارك وفهد كميل ووليد علي، ومن قطر تمت استضافة الفنان صلاح الملا من خلال اتصال عن بعد، بالاضافة الى الفنانة الموهوبة زينة الصفار.

بث البرنامج عددا مميزا من التقارير المنوعة والاستطلاعات الجماهيرية لنقل اجواء وفرحة العيد في الكويت للمشاهدين.

ومن خلال اتصال «الأنباء» بالمخرج محمد بولند، ثمن ثقة المسؤولين في وزارة الاعلام بفريق العمل وحرص الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري على نجاح العمل وتسخير كل الامكانيات لنجاحه واخراجه بالشكل المطلوب خاصة ان البرنامج امتدت ساعات البث فيه لاكثر من 6 ساعات، شاكرا كل ضيوف البرنامج على تلبيتهم الدعوة.

البرنامج مستمر من اول حتى رابع ايام العيد ويتصدى لتقديمه كل من: غادة السراج وعيد الرشيدي وجاسم العبوه ولولوة العسلاوي وفاطمة القديري وعبدالله الطراح وفجر العوضي وعبدالرحمن الجاسر .

اما فريق الاعداد فضم مجموعة مميزة وهم نايف النعمة ونيفين بولافي وحنان بهبهاني وكوثر ميرزا وشيرين بهبهاني وعبدالله العريان.

بينما فريق الاخراج يتكون من محمد بولند ومحمد الهاشمي وطارق المعمري وعبدالرحمن الصايغ وزكريا الشراف ومحمد خليل.