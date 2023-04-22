مجدي عبدالرحمن

كشفت مصادر خاصة في لجنة التعليم في مجلس النواب ان جميع الجامعات المصرية الحكومية والاهلية قد اعلنت حالة الطوارئ لاستقبال الطلاب المصريين في السودان لاستكمال دراستهم في الجامعات في مصر فورا حال عودتهم.

واشارت المصادر الى ان هذه الجامعات قد اكدت استعدادها لاستقبال الطلاب دون شروط حرصا على مستقبلهم التعليمي دون فرض اي اعباء مالية عليهم وان اللجنة تبحث مع الحكومة انشاء جسر جوي لاعادة الطلاب المصريين من السودان.

وقد اجرى اعضاء في لجنة التعليم في مجلس النواب اتصالات عاجلة مع الوزارات المختصة للاطمئنان على الطلاب المصريين الدارسين في السودان في ظل الاحداث التي وقعت مؤخرا هناك والاستماع الى مطالبهم العاجلة وتامينهم

واكدت اللجنة البرلمانية ان مصر لن تترك ابناءها بأي حال من الاحوال لمواجهة أي تحديات.

وأكدت اللجنة البرلمانية وبالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق خاصة أن وزارة الهجرة وسعت مهام اللجنة المكلفة بمتابعة الموقف لتشمل الطلاب الدارسين في السودان وفي مناطق النزاعات والحروب أو حال تعرض دول دراستهم بالخارج لأي كارثة لها أبعاد إنسانية استنادا للقرارات المستقرة ذات الصلة.

وقالت انه يتم تحديد أماكن تواجد الطلبة وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء

وكشفت اللجنة برئاسة د. سامي هاشم ان جميع الطلبة المصريين في امان كامل وفقا لما اوضحته مؤشرات الاتصال مع الطلاب المصريين من خلال وزارة الهجرة وان تلك التأكيدات جاءت ايضا من بعض اهالي الطلاب هناك

واعلنت اللجنة البرلمانية للتعليم انها انشأت غرفة عمليات من بعض اعضاء اللجنة لمتابعة الموقف للطلبة المصريين هناك رغم وجود البلاد في اجازة عيد الفطر المبارك وان غرفة العمليات على اتصال لحظي مع كل من وزارتي التعليم العالي والهجرة وشؤون المصريين في الخارج لمتابعة اوضاع الطلبة المصريين وان اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا تدعو اليه وزيري التعليم العالي والهجرة اضافة الى وزير الطيران، مشيرة الى ان اللجنة تبحث مع الحكومة سرعة انشاء جسر جوي لنقل الطلاب المصريين الى مصر وعودتهم سالمين.