اجتمع عدد من الممثلين الخاصين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سورية، إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية اليوناني، في العاصمة اليونانية أثينا، في إطار اجتماع غير رسمي ينظمه الاتحاد الأوروربي بدعم من وزارة الخارجية اليونانية.

الاجتماع الذي بدأ الجمعة 21، من المتوقع أن يستمر حتى اليوم الاحد، يهدف لمناقشة التطورات الأخيرة في سورية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس.

وقال ديندياس، أثناء كلمة الترحيب خلال الاجتماع، يجب على المجتمع الدولي أن يهدف إلى ضمان سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك وفق القرار الأممي «2254».

وأشار الوزير إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، وتعتبر نهج «خطوة بخطوة» هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وطريقة للمضي قدما من المأزق السياسي الحالي.

وأكد ديندياس، أن المساءلة تظل جانبا مهما في الأزمة السورية، التي شهدت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ويجب أن يدعم الجميع حماية السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

ولفت الوزير إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب أربع محافظات سورية في فبراير الماضي، خلق فرصة للتقارب بين النظام السوري والدول العربية، الأمر الذي يحتم أن يظل الاتحاد الأوروبي منخرطا مع شركائه العرب في قضايا سورية كشريك دولي ذي صلة، معتبرا أن الأوروبيين يجب أن يكونوا حذرين هنا لناحية تطبيق القرارات الأممية حول سورية.

بدوره، قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، إنه يقدر التبادل الشامل لوجهات النظر مع وزير الخارجية دندياس حول آخر التطورات في سورية قبل إحاطة في الاجتماع الذي تستضيفه أثينا لمبعوثي وممثلي الاتحاد الأوروبي، دون أن يصدر أي تعليق حول مضمون الاجتماع، حتى ساعة نشر هذا الخبر.