أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنه «في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية برا الى الحدود المصرية، تأمل وزارة الخارجية والمغتربين إيداع صور عن جوازات سفرهم الى سفارة لبنان في القاهرة عبر «الواتس آب»، وتنصح الوزارة بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه الى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا على أمنهم وسلامتهم.

كما يطلب الى اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها الى الاراضي المصرية التي يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، علما أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلغها موافقة السلطات المصرية المختصة».