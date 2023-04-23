قُتل شخصان وجُرح عشرة آخرون في حريق اندلع، مساء الجمعة، في مدريد داخل مطعم كان يُقدّم فيه طبق مشتعل، على ما أفادت السبت السلطات ومصادر صحافية نقلاً عن شهود.

وقد عالجت خدمة الطوارئ في العاصمة الإسبانية "12 شخصاً في هذه الحادثة"، بينهم اثنان "فارقا الحياة"، على ما أفادت المسؤولة في الخدمة مونتسي ماركوس للصحافيين.

ومن بين الجرحى العشرة في الحريق الذي اندلع في مطعم إيطالي يقع في حي في غرب العاصمة الإسبانية نُقل ستة "في حالة خطرة إلى مستشفيات أخرى في مدريد"، فيما الأربعة الآخرون تعرضوا لإصابات أخف، وفق مونتسي ماركوس.

من جهتها، أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية نقلاً عن شهود بأن الحريق اندلع حين كان نادل يقدم طبقاً مشتعلاً. وقد تمددت النار سريعاً في النباتات الموجودة في المطعم.

وقالت إحدى زبائن المطعم للصحيفة إن "نادلاً في المطعم كان يضع اللمسات الأخيرة على طبق باستخدام أنبوب نفخ لإشعاله. وهو كان يحمل الطبق المشتعل في يد وأنبوب النفخ في الأخرى. وقد مرّ بجانب النباتات، وفي غضون بضع ثوان، اشتعل كل شيء".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن أحد ضحيتي الحادثة هو النادل، فيما الثاني هو من زبائن المطعم.