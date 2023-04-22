نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو قررت طرد أكثر من 20 ديبلوماسيا ألمانيا، وذلك في الوقت الذي قالت فيه برلين إن ديبلوماسيين من روسيا غادروا ألمانيا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الديبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر.

وأحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن الإفصاح عن عدد الديبلوماسيين الروس المغادرين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على طرد ألمانيا ديبلوماسييها «ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية».

وأضافت أن طرد الديبلوماسيين الألمان «رد بالمثل» على برلين وأنها ستحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الديبلوماسية الألمانية.

وقالت إن موسكو أخطرت السفير الألماني في موسكو بتلك الخطوات خلال محادثات في الخامس من أبريل الجاري.

وأفادت صحيفة بيلد اليومية الألمانية بأن روسيا أبلغت 34 من أصل 90 ديبلوماسيا ألمانيا متبقين في موسكو بأن عليهم المغادرة.