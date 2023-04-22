في البيت الأبيض لن يصرح أحد بأن جو بايدن سيعلن الثلاثاء المقبل ترشّحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ولن ينفي أحد ذلك أيضًا، حتى بايدن نفسه الذي قال لوكالة فرانس برس مؤخرا إنه "لا يعلم"، مبقيا على الغموض بشأن توقيت إعلان الترشيح.

في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام أميركية، على رأسها صحيفة واشنطن بوست، عن مصادر لم تسمّها أن بايدن (80 عامًا) سيعلن ترشّحه الأسبوع المقبل، ربما الثلاثاء.

واقترب معسكر بايدن في السابق من إعلان الترشّح عدة مرات، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا.

والتعاطي بحذر مع التواريخ المطروحة ضروري، خصوصًا بعدما قال مقرّبون من بايدن إنه سيعلن ترشّحه في يناير الماضي ثمّ فبراير ثمّ بداية أبريل. ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر لم يسمّها معلومة مفادها أن إعلان الترشيح قد يؤجّل أشهرًا حتى نهاية فصل الصيف.

غير أن التخمين الأخير بإعلان بايدن ترشيحه الثلاثاء المقبل مختلف من حيث دقّته وسرعته. وحتى الآن، لم تنفِ أي جهة صحته.

ويصادف يوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة لليوم الذي أطلق فيه بايدن حملته الانتخابية في عام 2019 وغلب على إثرها الجمهوري دونالد ترامب في عام 2020.

وستكون إذن رمزية الإعلان الجديد قوية، خصوصًا أن المنافس الرئيسي لبايدن حاليًا ليس سوى ترامب.

ولا إشارة إلى أي نشاط انتخابي على جدول أعمال بايدن في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. لكن ترتيب المواعيد وتوزيعها قد يتناسب مع إعلان ترشّح محتمل، خصوصًا إذا كان إعلانًا عبر الفيديو، وهو ما ترجّحه وسائل إعلامية.

والاثنين سيرأس بايدن حفل "أساتذة العام" في البيت الأبيض، وسيلتقي أيضًا ثلاثة مشرّعين ديموقراطيين من ولاية تينيسي بعد مشاركتهم في احتجاج للمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة.

ويعتبر بايدن التعليم الرسمي ومحاولات ضبط استخدام الأسلحة من أولوياته.

والثلاثاء، يوم الإعلان المحتمل لترشّحه مجددًا للرئاسة الأميركية، من المقرر أن يلقي بايدن كلمة في مؤتمر نقابي حول إحدى الأفكار الرئيسية في رسالته الانتخابية المتوقعة، وهي كيف تعمل إدارته على "إعادة وظائف التصنيع" و"إعادة تشكيل الطبقة الوسطى".

ثمّ سيستضيف الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على مأدبة عشاء دولة. سيؤكد هذا الحدث محاولات بايدن بعيدة المدى لتعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال استعادة التحالفات التي تلاشت في عهد ترامب.

وحتّى الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار تمتنع عن الحديث عمّا إذا كان بايدن على وشك إعلان ترشّحه، متذرّعة بـ"قانون هاتش" الأميركي الذي يحظر على موظفي الحكومة المشاركة في حملات سياسية.

وقالت الجمعة في بداية إحاطتها الإعلامية اليومية "أعلم أن هناك الكثير من الاهتمام بهذا الأمر. أتفهم الأمر تمامًا والأسئلة حول كل هذا والتقارير الصحافية التي رأيناها خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضحت انه "في ما يتعلّق بمشاريع الرئيس للعام 2024، أودّ أن أقول فقط إن القانون الفيدرالي يمنعني من التحدث عن مواضيع مرتبطة بالحملة الانتخابية من هذا المنبر".

لكن محاولاتها في المماطلة بالإجابة أثارت محاولات من المراسلين لطرح أسئلة حول الترشّح، فسأل أحدهم "هل لدى الرئيس أي خطط لإحياء الذكرى الرابعة لإعلان ترشّحه؟"

وسأل آخر "من يمكنه الإجابة عن الأسئلة حول عام 2024؟"

ردّت جان-بيار "ليس لدي ما أقوله بالنسبة لعام 2024، في كلّ الأحوال لن تصدر أي معلومة من هذا المنبر".