دعاء خطاب

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شاب موهوب لديه العديد من الهوايات منها الرسم والتصوير والمونتاج والتقليد، درس الموسيقى ويعزف على آلة الكمان والكمانجة ،ومن اختصاصاته الإخراج والمونتاج والنحت، هو الفنان أحمد الطليحي النشط في مجال السوشيال ميديا الذي حاورته "الأنباء" لتتعرف اكثر على مواهبه وعن أبرز ما قدمه في مجال الإخراج والإنتاج.

قال الطليحي انه شارك في عدة اعمال مع الفنان جاسم بهبهاني والفنان عبدالرحمن البحري والفنان خالد اليوسف .

وكشف عن هواية تقليد الشخصيات وتعلم اللغات المختلفة، و إلى مزيد من التفاصيل عبر السطور التالية.

في البداية، قال الشاب الموهوب احمد الطليحي انه اكتشف مواهبه المتعددة منذ الطفولة حيث بدأ بالرسم من عمر ال 9 سنوات وحاز المركز الأول في مسابقة بمنطقة حولي التعليمية. وأضاف :" الانسان كلما كبر تكبر معه الموهبة كمان ان "اليوتيوب" أتاح الفرص للتعلم، وعن طريقه تعلم الرسم على الزجاج وباستخدام الضوء كما كانت له تجارب في الرسم بالرمل التي وصف أصحابها بأنهم عاطفيون ويميلون الى التعبير عن قصص الحب".

وواصل خلال حديثه لـ"الأنباء" قائلا:" فترة جائحة كورونا اكتشف الكثيرون أن لديهم مواهب دفينة لم يكونوا يعلمون عنها شيئا.

وعن موهبتة في العزف على آلتي الكمان والكمانجة قال الطليحي:" أنه في مرحلة الثانوية اكتشف ان لديه صوتا جميلا فاقترح عليه والده الالتحاق بمعهد الفنون الموسيقية وخلال سنوات الدراسة وجد شغفه في العزف على آلة الكمانجة وخاصة الموسيقى الغربية.

وعن خوضه مجال الاخراج والمونتاج، قال:" أنا شديد الملاحظة لتفاصيل الأفلام وأركز على الألوان والزوايا التصويرية والموسيقى والكادرات فبدأت بعمل افلام قصيرة بيني وبين اصدقائي ولاقى ما أقدمه استحسان الأهل والأصدقاء وهم من شجعوني على خوض هذا المجال وبفضل "اليوتيوب" أصقلت هذه الموهبة.

وزاد :كانت لي عدة تجارب، في المونتاج منها أعمال مع الفنان جاسم البهبهاني والفنان عبدالرحمن البحري والفنان خالد اليوسف وبعد ذلك حصلت على دورات تدريبية في هذا المجال. واكمل الطليحي :" احب ايضا تعلم اللغات فأنا أفهم لغة دولة أذربيجان وأشعر أنها قريبة من اللغة التركية".

وعن موهبة التقليد، قال:" أجيد تقليد الشخصيات التي أحبها فمثلا شخصيات اللمبي وبوحة الشهيرة التي يقدمها الفنان المصري محمد سعد ".

وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال:" لدي عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل وانا من الشخصيات التي تشارك يومياتها ولدي كذلك قناة عبر يوتيوب أشارك فيها قصص رعب وواقعية مع المتابعين".

واختتم الطليحي حديثه موجها رسالة الى كل الشباب قائلا:" اذا كنت ترغب بتحقيق أمر فبادر الآن ولا تقول ما اقدر لأن اليوتيوب ما خلا شي وما قصر، ولا توقف حلمك وقاتل من أجل تحقيقه وتستطيع فعل المستحيل بفضل إرادتك وسعيك وصدق نواياك".