اجلت الولايات المتحدة رعاياها من مقر السفارة الأميركية بضاحية سوبا جنوب الخرطوم بطائرات هبطت في مبنى السفارة بالخرطوم، بحسب "العربية".

وأعلنت قوات الدعم السريع، أنها نسقت مع بعثة القوات الأميركية المكونة من 6 طائرات فجر الأحد بغرض إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان الذي يشهد صراعا داميا منذ أيام.



وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تمت بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الديبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".



وكشفت مصادر صحافية أميركية أن ما يقرب من 70 أميركيا أجلوا من الخرطوم فجر الأحد.



وقالت مصادر أميركية مطلعة لشبكة CBS news الأمريكية إنه سيتم إجلاء موظفي الحكومة الأميركية في السودان.



وأضافت المصادر أنه كان هناك تخطيط طوال الأسبوع لإجلاء ما يقرب من 70 مواطنا أمريكيا يعملون لحساب الحكومة الأميركية في السودان.