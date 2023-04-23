احتفل الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يوم السبت بيوم الأرض، مؤكداً التزام الشركة بالحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.

وقال كوك في تغريدة إن «خطة أبل 2030 هي التزامنا بجعل جميع منتجاتنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا محايدة للكربون»، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أبل «نحن نبتكر كل يوم لإعادة تشكيل ما هو ممكن ومن أجل حماية هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعاً.. يوم أرض سعيد».

وفي تغريدة أخرى شارك كوك الاستراتيجية التي تتبعها أبل لدعم البيئة، وفيها «إن التزامنا بأن نصبح محايدين للكربون بحلول عام 2030 هو الدافع وراء كل ما نقوم به».

وتابعت أبل عبر موقعها الإلكتروني «سيتم تصنيع كل منتج من منتجات أبل بطاقة نظيفة وسنستخدم المزيد من المواد المعاد تدويرها»، مشدداً «لأن كوكب الأرض لن ينتظر.. نحن أيضاً لن ننتظر».

وأكدت استراتيجية أبل على أن «العمل من أجل الحفاظ على المناخ عمل مجتمعي».

وشددت الشركة العملاقة على أن للجميع دوراً في مواجهة التغير المناخي، قائلة «أنت أيضاً جزء من هذا، ما هو جيد لك سيكون جيداً للكوكب».