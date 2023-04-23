دارين العلي

في ثاني أيام العيد تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالمنطقة الشمالية، من ضبط حالة سرقة مياه وتمديدات مخالفة للكهرباء في محافظة العاصمة، ما أدى الى قطع الخدمتين عن القسيمة المخالفة.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن الفريق مستمر على مدار الساعة وفي أيام الأعياد والعطل برصد التعديات على الشبكة، لافتا إلى أن فرق الضبطية تمكنت من ضبط عدة مخالفات وقطع الخدمات عن المخالفين خلال جولاتها، وأن حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 25 مخالفة.

وأكد الشمري أنه لا استثناءات في التعامل مع المخالفين، مشددا على عدم التهاون مع التعديات على الشبكة، وداعيا الى الالتزام بجميع القوانين المرعية لما فيه المصلحة العامة.