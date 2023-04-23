القاهرة - هناء السيد

تشارك عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستشارات والتدريب وأمين الصندوق برابطة الاجتماعيين د.سميرة القناعي في منتدى الأسرة العربية الذي يعقد برئاسة د.آمال إبراهيم، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 15و16 مايو المقبل، بمشاركة وفود من الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المعنية، حيث يعد أول منتدى عربي يقام تحت عنوان «استدامة دور الأسرة في تنمية المجتمع».

وقالت د.القناعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنها ستقدم ورقة عمل تتضمن التربية على القيم والمنظومة الأسرية حول الأسرة ودورها في بناء المجتمع ودور الأسرة في ترسيخ القيم الانسانية ومعاني التسامح والتعايش وكذلك إرساء ثقافة السلام في دول ما بعد الصراع وقبول الاختلاف والتعايش بين البشر.

وأضافت د.القناعي أن المنتدى يلقي الضوء على دور المنظمات الدولية بتعزيز دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يتناول المرجعية الدينية لدور الأسرة في تنمية المجتمع، مع التأكيد على ترسيخ دور الأسرة بنشر قيم التسامح في المجتمع واستقرار السلام في دول ما بعد الصراع، وكذلك حماية الأسرة من الآثار السلبية للعولمة والحداثة والتيارات الفكرية الدخيلة على المجتمع العربي.

وأشارت د.القناعي إلى أنها ستتطرق إلى دراسة التحولات في مفهوم الأسرة واتجاهات التغير في البناء الأسري وآثارها على الأمن الأسري، دور الرابطة تجاه القضايا الاجتماعية، مؤكدة على أن رابطة الاجتماعيينتناقش القضايا والظواهر الاجتماعية وتهتم بها.

وأوضحت أن من أهداف الرابطة العمل على الوصول بالتوعية الاجتماعية إلى جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الهيئات المحلية والخليجية والعربية والدولية.

وقد بدأت اللجنة الثقافية بالرابطة بإعداد المواسم الثقافية منذ عام 1968 حتى الآن، وتعالج فيها مواضيع حيوية مهمة مستمدة من واقع المجتمع، وقد وصل عددها إلى 31 موسما ثقافيا.

وذكرت د.القناعي أن الرابطة لها علاقات مع الهيئات والجمعيات والاتحادات في البحرين وقطر والإمارات ومصر والأردن ولبنان، كما أن الرابطة عضو في الاتحاد الدولي للاخصائيين الاجتماعيين IFSW ومقرها النرويج، وهي عضو مؤسس وشاركت الرابطة وتشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية للاجتماعيين.