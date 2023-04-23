الجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة أسهمت في نجاح عملية إجلاء مواطني الدول الشقيقة والصديقة

عاد إلى البلاد عصر اليوم الأحد (25) مواطنا كويتيا قادمين من مطار جدة الدولي وذلك في اطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين جراء الإشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

هذا، وكان في استقبال المواطنين العائدين لدى وصولهم الى مطار الكويت الدولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ونائب وزير الخارجية السفير منصور عياد العتيبي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وأكد الشيخ طلال الخالد في كلمة له خلال استقباله للمواطنين العائدين حرص واهتمام القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعتهم الحثيثة للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية الكويتية بقيادة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وأعضاء سفارتنا لدى جمهورية السودان الشقيقة في عملية تأمين سلامة عودة كل الموطنين الكويتيين الراغبين في العودة إلى البلاد.

كما أشاد الخالد بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة السعودية، التي أسهمت بدورها في نجاح عملية الإجلاء لمواطني الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يؤكد على مكانة وقدرات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد المواطنين العائدين بمناسبة عيد الفطر السعيد وسلامة عودتهم الميمونة إلى أرض الوطن وهم بأتم صحة وعافية، سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب وشعبنا الوفي من كل مكروه، وأن يجنبنا الفتن والمحن والأزمات، وأن يوفق قيادتنا الحكيمة إلى العمل دائما لما فيه خير البلاد والعباد.