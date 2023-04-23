انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للحرس الوطني، زار وفد من الحرس الوطني برئاسة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري مستشفى البنك الوطني لمعايدة الأطفال المرضى ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد.

ونقل اللواء طواري إلى كادر المستشفى من أطباء وإداريين تحيات القيادة في الحرس الوطني، وتقديرها الجهود المبذولة لعلاج الأطفال وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وقام الوفد بتوزيع العيادي والهدايا على الأطفال لرسم الفرحة على وجوههم في العيد ورفع روحهم المعنوية في رحلتهم للعلاج من المرض، متمنيا لهم الشفاء العاجل.