عواصم ـ وكالات: بحث وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



كما هنأ الشيخ محمد بن عبدالرحمن الأمير فيصل بن عبدالرحمن بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، معربا عن شكره على إجلاء عدد من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.



وقالت «واس» ان الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين وتهدئة التوترات المتصاعدة في عدد من المواقع الحيوية داخل السودان.