بيروت: أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أن الأزمة في لبنان تستدعي من اللبنانيين معالجة عقلانية للوصول إلى الحلول الصائبة، معيدا التأكيد على أن مفتاح الخروج من الوضع الراهن هو انتخاب رئيس للجمهورية قادر على إنقاذ البلد وفتح صفحة جديدة من تاريخه، ليعود نموذجا فريدا في المنطقة والعالم.



كلام الجميّل جاء خلال محاضرة ألقاها في مدينة «مانتون» الفرنسية بدعوة من مركز العلوم السياسية للبحوث الاستراتيجية، وهي منظمة لبنانية ولدت على يد مجموعة من الشباب اللبناني في موناكو إثر انفجار مرفأ بيروت ونشطت على خط تقديم المساعدة للبنان، بحضور رئيس الهيئة الاغترابية الكتائبية ميشال هراوي.



وشدد الجميّل على سلسلة خطوات ضرورية للرئيس من أجل وضع لبنان على طريق الخروج من أزماته المتعددة ولعدم تكرار مآسي الماضي:



٭ أولا، أن يرعى جلسات مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين، وهي لم تحصل حتى الآن، يتخللها حوار حقيقي يتم عبره وضع كل المواضيع على طاولة البحث، ليس الهواجس فحسب بل أيضا التطلعات لتتم مناقشتها بكل حرية.



٭ ثانيا، أن يعمل على تفاوض حقيقي مع حزب الله بشأن مسألة السلاح تنتهي باستعادة الدولة القرار السياسي.



٭ ثالثا، أن تتم عملية مساءلة ومحاسبة كل من ساهم في إيصال البلد إلى ما وصل اليه سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى تثبيت حياد لبنان وتجنيبه الدخول في صراعات خارجية وتطبيق اللامركزية، وإجراء اصلاحات اقتصادية ضرورية وفقا لخريطة صندوق النقد الدولي.