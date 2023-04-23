القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة بـ 12 محافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم اختيار مصر لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة، ضمن 5 دول بقارة أفريقيا.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار- في بيان، إلى إجراء الزيارات الميدانية دوريا، لتقييم ومتابعة تنفيذ تلك المعايير بالمدارس المختارة، والتي تهدف إلى جعل المدرسة مكانا يحسن من صحة الأطفال، ويحد من الممارسات الصحية الضارة، مع متابعة الفحوصات الطبية والتطعيمات والتغذية السليمة للطلاب، ومراقبة اشتراطات الأغذية بالمثقف المدرسي، فضلا عن حث الطلاب على اتباع نظم الحياة الصحية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية.



بدوره، أوضح رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض د.وائل عبدالرزق، أنه تم اختيار 36 مدرسة لتطبيق تلك المعايير بـ 12 محافظة هي: (قنا، سوهاج، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، القليوبية)، بواقع 3 مدارس في كل محافظة.



من جهته، أشار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة د.محمد عبدالله، إلى تدريب مسؤولي السن المدرسي، ومسؤولي التربية البيئية والسكانية على مستوى المديريات، والإدارات الصحية، والتعليمية، بالإضافة إلى الوحدات الصحية، على المعايير العالمية للمدارس المعززة للصحة والسياسات التنفيذية وأدلة العمل، كما تم تدريب 128 من مسؤولي السن المدرسي (أطباء وممرضون) على تنفيذ المعايير بالمدارس المختارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.