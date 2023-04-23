القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي نجاح مبادرة «اتكلم عربي» في الوصول إلى نحو 7 ملايين مستخدم منذ انطلاقها في إطار جهود وزارة الهجرة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج بالوطن، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار «جذورنا المصرية» حققت تفاعلا كبيرا في إطار استراتيجية مواجهة تغييب الوعي وتزييف التاريخ المصري.



وقالت وزيرة الهجرة - في بيان - إن المبادرة شهدت العديد من الفعاليات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2022 إلى 30 مارس 2023، حيث تم إطلاق مرحلة جديدة بعنوان «جذورنا المصرية» تتضمن حلقات عن تاريخ مصر القديمة ولقاءات داخل عدد من المدارس الدولية، للحوار عن تاريخنا والحفاظ عليه من دعوات التزييف ودعم هوية أبنائنا الدارسين في الخارج، عبر بث تلك الفعاليات على منصات الوزارة والصفحة الرسمية للمبادرة، بمشاركة الخبراء والمهتمين بعلوم المصريات يتقدمهم عالم المصريات د.وسيم السيسي، ود.ميسرة عبدالله الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة.



وأضافت أن الفعاليات تضمنت حوارا للدكتور وسيم السيسي مع الطلبة بالمدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة، وتحدث فيها عن الحضارة المصرية القديمة، كما قدم د.ميسرة عبدالله محاضرة شائقة عن الهوية والتاريخ المصري ودوره الرائد عالميا، وذلك ضمن فعاليات اليوم المصري بمدارس القرية الذكية.



وتابعت: «إننا حريصون على نشر محتوى يعزز هوية أبنائنا ويدعم عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، من بينها ڤيديوهات وبرامج تعليمية، منشورات تعريفية بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمثال وحكم وكلمات مأثورة للتعريف بالثقافة المصرية واللغة العربية، وغيرها من ألعاب الحروف المسلية للأطفال.



وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن هناك تطبيقا مخصصا لتعليم اللغة العربية بطريقة ممتعة، تتضمن رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، مع التعريف بعادات كل محافظة خلال رحلة التعلم، وكذلك أشهر الأزياء والأكلات، حتى ارتفع عدد مستخدمي تطبيق «اتكلم عربي» من حوالي 20 ألف حتى سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي الآن لأكثر من 50 ألف مستخدم، كما وصلت منشورات صفحة المبادرة على (فيسبوك) لنحو 5 ملايين و127 ألف مستخدم، وكذلك مليون و605 آلاف على حساب (إنستجرام) بمجموع 6 ملايين و732 ألفا، كما حققت مشاهدات الڤيديو 597 ألف مشاهدة.



ونوهت وزيرة الهجرة إلى التعاون القائم مع وزارة الطيران المدني، لإذاعة برومو ترويجي عن التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» عبر شاشات المطار، الأمر الذي عزز من التعريف بالمحتوى التعليمي والمعرفي للمصريين بالخارج.



ودعت الوزيرة الأسر المصرية في الخارج الى تحميل التطبيق لمساعدة أولادهم على تعلم اللغة العربية، عبر الروابط:



للأيفون: (‏https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050).



للأندرويد:

(‏https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.nahdetmisr.flutter_ems)