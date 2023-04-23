وكالات: يلاحق الموت السوريين اللاجئين في السودان بعد فرارهم من شبح ذلك الموت الذي أفرزته الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 12 عاما.



وخلال الأيام الخمسة الأولى من الاشتباكات المندلعة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، لقي 4 لاجئين سوريين حتفهم في السودان برصاص تلك الاشتباكات، في حين تعرضت سفارة سورية لاعتداءات من قبل عناصر تابعين لـ «قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى حدوث أضرار فيها.



موقع «أثر برس» أفاد بدوره، في تقرير نشره السبت، بأن عدد السوريين الذين قضوا بنيران المعارك المندلعة حتى السبت وصل إلى 11 شخصا، في حين يعيش بقية اللاجئين السوريين في السودان أوضاعا صعبة نتيجة تزايد وتيرة الاشتباكات بين الطرفين وما خلفته من صعوبة في الانتقال صوب المناطق الآمنة وانقطاع للطاقة الكهربائية وشح مياه الشرب.



ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ «الديبلوماسية»، أن مباحثات تجري حاليا للنظر في أوضاع السوريين المقيمين في السودان، بعد أن وصل عدد ضحاياهم إلى 11 قتيلا، وأضاف أن المباحثات المذكورة تجري بين السفارة السورية في الخرطوم ووزارة الخارجية والمغتربين بهدف التوصل إلى آلية بشأن تأمين سلامة الجالية السورية في السودان المقدر عدد أفرادها بنحو 30 ألفا.



وزعمت المصادر أن تلك الآلية تشتمل على «التنسيق مع المنظمات الدولية ودول لديها إمكانيات داخل السودان لتأمين وصول أبناء الجالية السورية إلى مناطق آمنة في السودان برا، وذلك عبر نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان، ومن ثم نقلهم من مطار بورتسودان إلى سورية.



من جهتها، نقلت وكالة إعلام سورية عن مصدر لم تسمه في «الخارجية»، أن الوزارة وجهت سفارة النظام في الخرطوم إلى تسجيل أسماء أفراد الجالية السورية الراغبين في الإخلاء «وفق الإمكانات المتاحة»، من دون أن تحدد ماهية تلك الإمكانات.