اختتمت وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه ملتقاها الرمضاني «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الذي أقامته في مسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس وفق ما صرح به مديرها التنفيذي مسير الظفيري.



وقد احتوى الملتقى على 18 محاضرة تحدثت عن أسماء الله عز وجل، فكان كل ضيف يشرح اسما من أسمائه تعالى ثم يبين الآثار التي يتحصل عليها العبد من الإيمان بهذا الاسم، وقد تعايش جمهور المصلين مع هذه الأسماء بشكل إيماني تربوي كبير.



وذكر الظفيري أن اختيار الوقفية لهذا الشعار والملتقى جاء انطلاقا من سعيها في تحقيق الحفظ والفهم لكتاب الله عز وجل، فهي وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه، وقوام عملها على ركيزتين أساسيتين وهما الحفظ والفهم للقرآن الكريم، وقد جعلت الوقفية هاتين الركيزتين في رؤيتها المتمثلة في إخراج جيل قرآني واع وفاعل، حافظ لكتاب الله تعالى، فاهم له وعامل به.



والوقفية لا تقف عند إقامة الملتقيات فقط بل عملها دؤوب بفضل الله تعالى في حلقاتها للبنين والبنات ولكبار السن طوال العام.



وختم الظفيري تصريحه بأن الوقفية سعيدة بالشراكة مع وزارة الأوقاف في تنفيذ هذا الملتقى، منبها إلى أن من أراد الاستفادة من هذه المحاضرات ما عليه سوى زيارة قناة الوقفية في اليوتيوب manabralnoor، سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت أميرا وشعبا ومقيمين، وأن يجعلها أرض أمن وأمان وسعادة دائمة.