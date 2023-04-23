مبارك الخالدي



استعاد القادسية نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه الفحيحيل 3-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من القسم الثالث للمجموعة الأولى لدوري زين الممتاز. وبهذا الفوز رفع الأصفر رصيده الى ٣٤ نقطة محافظا على مركزه الرابع، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ ٢٨ نقطة، والفوز هو الأول للقادسية بقيادة مدربه الوطني محمد ابراهيم الذي تم التعاقد معه قبل ثلاث جولات. سجل للفحيحيل فيتور دا سيلفا ٣٣، ويعقوب الطراروة في الوقت بدل الضائع ٩٢، وسجل للأصفر نايف زويد ٦٢ وجوليو سيزار بالخطأ في مرماه ٦٤ وياسر حامد ٨٠ .



في الشوط الأول تفوق الفحيحيل لعبا ونتيجة عبر أسلوب الضغط العالي ونقل الكرة نحو العمق الدفاعي للقادسية بتحركات نايف حميد وعبدالمحسن العجمي ويوسف بن سودة وفيتور دا سيلفا، ونجح في خلق أكثر من فرصة خطرة على مرمى الحارس مبارك الحربي. في المقابل لم يظهر القادسية بشكله المعتاد وافتقدت ألعابه الخطورة، وكانت أولى المحاولات رأسية بن سودة تصدى لها الحارس الحربي ٦، ومن ركنية للأصفر انبرى ممادو للكرة لكن الحارس نواف المنصور تصدى لها على دفعتين، ومرر نايف حميد كرة بينية انفرد على اثرها بن سودة لكنه لعب الكرة "لوب" في متناول الحارس ١٩، ليواصل الأحمر أفضليته. ومن عرضية للويس فرناندو اندفع نحوها فيتور داسيلفا وأسكنها شباك الحارس الحربى ٣٢ . وحاول القادسية العودة الى المباراة لكن التنظيم الدفاعي الجيد للأحمر أفشل المحاولات، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم الفحيحيل بهدف .



في الشوط الثاني تغير أداء القادسية وضغط بقوة وسدد ممادو كرة قوية من على حدود المنطقة أبعدها الحارس المنصور ببراعة ٥٨، ونجح البديل نايف زويد في إدراك التعادل بتلقيه عرضية عيد الرشيدي ليرسلها زويد قوية على يسار الحارس المنصور ٦٢، ويواصل الأصفر بعدها ضغطه، ومن مجهود فردي للرشيدي الذي أرسل كرة عرضية فشل المدافع جوليو سيزار في ابعادها لتدخل الكرة في مرماه ٦٣. ومن كرة ركنية انبرى المدافع ياسر حامد للكرة وأودعها برأسه في الشباك محرزا الهدف الثالث للقادسية ٨٠ . وفي الوقت بدل الضائع قلص يعقوب الطراروة الفارق بإحرازه الهدف الثاني للفحيحيل ٩٢ لتنتهي المباراة بفوز قدساوي مستحق .