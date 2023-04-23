الحساني: «الشارقة» تؤمن بالدور الحيوي الذي يؤديه موزعو الكتب في تعزيز استدامة قطاع النشر

18 ورشة عمل وجلسة نقاشية و15 مشروعاً مقترحاً للارتقاء بمهارات الناشرين واستكشاف فرص جديدة





يوسف غانم



استمرارا لتألقها وحرصها على دعم الثقافة ودور النشر والتوزيع محليا وعربيا ودوليا، أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن تنظيم الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي» في «مركز إكسبو الشارقة» خلال يومي 1 و2 مايو القادم، حيث من المنتظر أن يجمع 383 موزعا للكتب، منهم 160 من 17 دولة عربية و223 من 52 دولة أجنبية، ضمن برنامج متكامل بهدف توفير فرص جديدة للناشرين لاستكشاف آليات توزيع وتسويق جديدة.



ويستضيف المؤتمر، الذي يقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، 18 ورشة عمل وحلقة نقاشية متنوعة، إلى جانب عرضه 15 مشروعا مقترحا من الناشرين للارتقاء بصناعة الكتاب، كما يتيح للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم واستكشاف المجالات الجديدة في سوق صناعة الكتاب من خلال جلسات التعارف.





رؤى قيمة



ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من خبراء الصناعة، وفي مقدمتهم المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ «مجموعة كلمات» الشيخة بدور القاسمي، حيث تشارك بكلمة رئيسة، ورئيس «هيئة الشارقة للكتاب» أحمد العامري، والمدير التنفيذي السابق لـ «بنغوين راندوم هاوس» ماركوس دوهلي، ومن «كتب كينوكونيا الإمارات» ستيف جونز وغيرهم.



وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية لأحمد العامري، ثم يقدم مستشار الأعمال المتخصص بقطاع توزيع الكتب كيو-يو ليانغ رؤى قيمة حول آخر ما توصلت إليه صناعة الكتب، ويتبع ذلك جلسة نقاشية مميزة تجمع بين ماركوس دوهلي وبورتر أندرسن حول الآفاق المستقبلية وأسرار السوق، لاسيما في مجال كتب الأطفال.



ويواصل اليوم الأول فعالياته بمشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون كبريات دور النشر ومتاجر التجزئة ومعارض الكتب والمكتبات من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل الارتقاء بالقطاع من خلال العديد من النصائح والاستراتيجيات، ومنهم مارك ثورنتون من Bookshop.org، المملكة المتحدة، وسارة دينيس من Mostly Books and Borzoi Bookshop، وجو كولدويل، من Red Lion Books.



وتشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة رئيسة يقدمها ستيف جونز بعنوان «عناصر التسويق الخمسة لمتاجر البيع بالتجزئة: النجاحات والإخفاقات والدروس المستقاة خلال 30 عاما في بيع الكتب»، وفي الكلمة الرئيسة الثانية تسلط جولي بلغرادو، مديرة لدى «الاتحاد الأوروبي والعالمي لموزعي الكتب»، الضوء على قضية الاستدامة، قبل أن يقدم غوراف سابهاروال من «براكاش بوكس» جلسة نقاشية موجهة للناشرين بعنوان «بيع الكتب وتوزيعها في جنوب شرق آسيا»، بالإضافة إلى ثلاث جلسات نقاشية ملهمة باللغة العربية.



وتتميز دورة هذا العام بتقديم منصة حصرية لتسهيل عروض الناشرين وتيسير عمليات البيع بين الناشرين وموزعي الكتب، حيث تشهد المنصة عروضا لـ 15 من نخبة الناشرين وموزعي الكتب عربيا وإقليميا وعالميا، منها Penguin Random House، وWonder House، وAustin Macauley (أوستن ماكولي)، وBonnier/Igloo، وKogan Page، وPan Macmillan، وDifference Engine، وMMS، و«ابن سينا»، وBookland Press، وLightning Source، و«عصير الكتب»، وEstifan، و«الشامل»، و«دار آمنة».



وقال مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: «إن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الموزعين الدولي» يشهد على الدور الثقافي الكبير الذي تقوم به إمارة الشارقة في الارتقاء بصناعة توزيع الكتب، انطلاقا من إيمان الإمارة بالدور الحيوي الذي يؤديه موزعو الكتب في تعزيز استدامة قطاع النشر، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يسعى إلى توفير منصة فريدة لتنمية مهاراتهم وتطويرها، فضلا عن توفير فرص التعاون واستراتيجيات عملية للعاملين في هذا القطاع، بما يلبي تطلعات موزعي الكتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».



ومن المنتظر أن تغطي فعاليات المؤتمر هذا العام مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع التي تستضيف نخبة من أشهر الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي بهدف النهوض بواقع قطاع النشر والتعرف إلى أسرار التسويق والتواصل وبحث سبل التعاون بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الابتكار في هذا القطاع.