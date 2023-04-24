أعلنت مصر عن توجه فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري فور اندلاع الأزمة السودانية باتجاه الحدود والمعابر المصرية- السودانية بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة أسوان، وإقامتها مركز خدمة إغاثيا إنسانيا عبر معبر «أرقين» الحدودي.



وتقدم فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التي تشتمل على خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التلفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.



كما تقدم كذلك الفرق الدولية خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكنهم من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.



وأقام الهلال الأحمر المصري نقطة التقاء للعابرين بفرعه في محافظة أسوان، لتكون مهيأة لتقديم الخدمة اللازمة حال وصول العالقين إلى هناك.



ويتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصري والعديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة، منها: الهلال الأحمر السوداني، ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في دولة السودان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان، وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية في تلك الأزمة.



كما تم نشر الآليات اللازمة للتواصل مع الهلال الأحمر السوداني والمصري، لتذليل العقبات للمواطنين السودانيين أو الجاليات الأخرى في السودان، وذلك أيضا بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة.