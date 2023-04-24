قال النادي الكويتي للترايثلون، إن منتخب الكويت للعبة فاز بثلاث ميداليات في بطولة (ايبيزا ترايثلون اوف سينسز) التي اختتمت اخيرا في إسبانيا بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

وذكر رئيس النادي راشد الكندري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن انجاز أبطال (أزرق الترايثلون) جاء بعد تتويج اللاعب عبدالله الشمري بالمركز الأول في مسابقة (سوبر سبرينت) للرجال كما فاز زميله حمد الخالدي بالمرتبة الأولى في منافسات الفئات العمرية لمسابقة (سبرينت) فيما نالت اللاعبة رابعة الهاجري المركز الثاني في مسابقة (سوبر سبرينت).

وهنأ الكندري لاعبي ولاعبات منتخب الكويت بتحقيق هذا الفوز اللافت ورفع علم الكويت في هذه البطولة القوية مؤكدا العزم على حصد المزيد من الانجازات في الملتقيات المقبلة لهذه الرياضة التي تشمل اداء اللاعب لرياضات ألعاب الجري والسباحة والدراجات الهوائية.

واوضح ان لاعبي المنتخب سيشاركون في عدد من البطولات الدولية في الأيام المقبلة واهمها بطولة إسبانيا متعددة المسافات والتي تعد من البطولات الكبيرة بهذه الرياضة اذ يشارك بها أبطال العالم متمنيا حصد المزيد من الإنجازات التي تسجل باسم الرياضة الكويتية.