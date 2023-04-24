عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، على جميع قياديي الوزارة بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية عند تولي الصفة الوظيفية وعند زوالها وذلك تجنباً للمساءلة القانونية .

وقال السلطان في تعميم أصدره بهذا الشأن وتلقّت "الأنباء" نسخة منه: "علـى جـميـع مـوظفـي الـوزارة مـن شـاغلي الوظائف القياديـة ومـن هـم بمستوى مـديـر وأعلى أن يتقدموا بإقرار الذمة المالية بالنماذج المخصصة لذلك عـلـى موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإن تم التكليـف خـلال يـوم واحـد ، ولمعرفة الخطـوات التقديم والحصول على نموذج إقرار الذمة المالية يمكن الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني ( www. nazaha.gov.kw )".

واضاف السلطان في تعميمه " يجـب عـلـى القطاع المختص والـذي قام بإصدار القرار تـزويـد إدارة الموارد البشرية بنسخة من القرار الصادر بالتكليف، مشيراً الى انه يتوجـب حـضـور صـاحب العلاقـة لمركـز التسليم بالهيئة العامة لمكافحة الفساد مصطحبا نموذج الإقرار ونموذج تسجيل البيانات والبطاقة المدنية الأصلية.

أملين من جميع المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية الالتزام بمـا جـاء بالتعميم تجنبـا للمسائلة القانونية" .