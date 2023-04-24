فيما أكدت وزارة الصحة على الجهود المخلصة للكوادر الطبية وتفانيها وتضحيتها في أداء رسالتها السامية، وحق المريض في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة المقترنة بالأصول الفنية والقواعد الطبية، أفادت الوزارة بمنهجية استقبال وإدارة «الشكاوى والملاحظات والاستفسارات والمقترحات»، وتتبع مسار التعامل معها، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ومنها:



ـ إدارة خدمة المواطن، وذلك عبر:

٭ مركز الاتصال: 151 (على مدار الساعة 24/7).

٭ الواتساب: 24971010.

٭ الموقع الإلكتروني: www.moh.gov.kw.

٭ الحضور الشخصي للإدارة.

ـ المكاتب المعنية باستقبال الشكاوى في المرافق الصحية.

ـ الإشراف الإداري (المناوب) ومكاتب العلاقات العامة.

ـ إدارة المراكز الصحية (المستوصفات).

ـ إدارة المستشفيات.

ـ إدارة المناطق الصحية.

ـ رؤساء الأقسام الفنية والإدارية.

ـ تطبيق «سهل».

ـ جهاز المسؤولية الطبية.



وأكدت الوزارة الحق في تقديم الشكوى عبر القنوات السابقة، في ظل آلية تمتاز بالسهولة واليسر، ومراقبة أداء وكفاءة آلية التعامل مع الشكوى.



وقالت إن تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية السابقة يدعم حقوق المراجع، ويعد مصدرا للمعلومة، ويساعد على تحسين أنظمة تقديم الخدمة الصحية.



ودعت إلى عدم التعاطي مع أي ادعاءات من شأنها زعزعة الثقة في المنظومة الصحية وتشويه جهود الكفاءات الطبية الوطنية والانتقاص منها بمعلومات غير دقيقة والتسرع في إصدار الأحكام على حساب الحالات الإنسانية دون مراعاة لخصوصيتها وحساسيتها.

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