ضمن جهودها الدؤوبة للمحافظة على موقعها الريادي بين شركات القطاع الخاص على الصعيد الإنساني وترسيخا لمسؤوليتها الاجتماعيـــة باعتبارها إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تقديمها الدعم المادي للبنك الكويتي للطعام والإغاثة، والذي يعتبر جمعية إنسانية تطوعية لها بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير ورائد في مبادرات خدمة المجتمع.



وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، إن تقديم الدعم للبنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم يأتي حرصا منها على المشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعــي والخيــري، ولتعزيز مكانتها فـي مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية والدعم لكل الهيئات الخيرية.



وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس أول قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في شركة الاستثمارات الوطنية ابتهاج الرومي، إن هذه المبادرة جاءت ضمن برنامج الشركة الرمضاني الذي استهدف تعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي من خلال تبني الفعاليات الخيرية ومساعدة المحتاجين، وإن الدعم الذي قدمته إلى البنك الكويتي للطعام والإغاثة يتعلق بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة.



وأشارت الرومي إلى أن شهر رمضان المبارك هو شهر العطاء والرحمة وأن المبادرة كان لها أثر طيب وبالغ على الأسر المحتاجة وتعكس روح العطاء من خلال منح الأسر كسوة العيد، وتحرص الاستثمارات الوطنية على المساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن هذه الأسر وتنبع رعايتنا من إيماننا بالمسؤولية تجاه المجتمع الكويتي، لذا نحث الجميع على المساهمة الاجتماعية ليس فقط خلال الشهر الفضيل، ولكن طوال العام، حتى تصبح هذه المساهمات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.



وذكرت أن شركة الاستثمارات الوطنية لها سجل حافل وبارز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث دأبت على مواصلة نهجها في تعزيز مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية وذلك إيمانا منها بأهميتها كأحد أبرز الأولويات في الاستراتيجية الاجتماعية في التنمية المستدامة في الكويت، مشيرة إلى أن جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية تعتبر إرثا نفخر به تجاه خدمة المجتمع، من تلبية احتياجات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم والمساندة. وقد حققت الشركة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في خططها الاجتماعية، باعتبار أن ذلك الأمر يعتبر واجبا يمليه عليها حسها الوطني للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي لها تأثير مباشر وفعال في تطور المجتمع ونموه.



وأضافت: نحن بدورنا نسلط الضوء على هذه الصور المجتمعية لكي نحفز الأجيال الشابة على تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن «الاستثمارات الوطنية» لديها سياسة واضحة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تحت نهج الاستدامة وتنفذ من خلالها العديد من المبادرات والبرامج على مدار العام وفق خطة تعمل على وضعها وعبر إداراتها المختلفة بداية كل عام لتكون أساسا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة التي تشمل جميع الأطراف، وتركز أيضا على المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي تحدث تأثيرا طويل المدى في المجتمع بمجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئية والتوعوية على اختلاف أهدافها والمحافظة على المشاركة المجتمعية المتنوعة.