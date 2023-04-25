تقدم مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى القيادة السياسية وجميع أبناء الكويت ومن يعيشون على أرضها والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الفطر.



وتزامنا مع هذه المناسبة السعيدة، زف البدر بشارات وإنجازات اللجنة خلال شهر رمضان، معلنا هداية أكثر من 600 ضيف من ضيوف الكويت للإسلام، لافتا إلى أن إجمالي عدد المهتدين باللجنة منذ تأسيسها تجاوز 92 ألف مهتد ومهتدية داخل الكويت، وذلك حتى يوم الثامن والعشرين من رمضان.



وقال البدر إن أرقام شهر رمضان دليل قاطع على نجاح حملة «خلك فعال» التي أطلقتها اللجنة خلال الشهر الكريم وتمتد لنهاية العام بهدف إشراك المجتمع في الدعوة وتعليم المهتدين، مبينا انها حققت العديد من الإنجازات الدعوية الأخرى، إذ قام دعاة وداعيات اللجنة بإقامة العديد من المحاضرات الثقافية والدينية والشرعية، فضلا عن توزيع نحو 1900 حقيبة دعوية بمختلف اللغات، فضلا عن توزيع نحو 44 ألف وجبة ضمن مشروع إفطار صائم. وأعرب عن شكره لكل من مد يد العون، وقدم الدعم والمساندة لأنشطة اللجنة وبرامجها الدعوية طوال مسيرتها، سائلا الله عز وجل أن يجعل مثل أجر كل مهتد ومهتدية جديدة في موازين حسناتهم.