

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت بلغت 15% حتى مارس 2023.



ويأتي تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت ضمن مشاريع توسعة الربط الخليجي، من خلال مشروع إنشاء محطة الوفرة التي ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عن طريق أربع دوائر جهد 400 كيلو فولت، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي ٢٧٠ مليون دولار بهدف ضمان استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.



وستكون الكويت أكبر المستفيدين من المشروع الذي سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت الى حوالي 3500 ميغاواط، كما سيمكن المشروع هيئة الربط الكهربائي الخليجي من تزويد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الى جنوب العراق، والتي سيتم تزويدها بقدرة كهربائية تبلغ 500 ميغاواط.



ويتكون المشروع من خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية الى محطة الوفرة بطول يبلغ حوالي 300 كم، بالإضافة إلى تحويل الخط القائم مزدوج الدائرة بين محطة الفاضلي ومحطة الزور في الكويت ليكون الربط بين محطة الفاضلي ومحطة الوفرة، بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت بطول 25 كم.



كما يتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع محطة الوفرة، بالإضافة الى مد خطوط هوائية من محطة الوفرة الى محطتي صباح 3 وصباح 4، وذلك للربط مع شبكة الكويت. ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون مع الكويت من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي لتخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.