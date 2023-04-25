منصور السلطان - عبدالله قنيص



أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور الأسبوع الماضي، عن ضبط 20 حدثا يقودون سيارات من دون رخصة وبرعونة و23 مستهترا عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتم احتجازهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة. وخلال الحملات جرى تحرير 31345 مخالفة مرورية وإحالة 91 سيارة ودراجة نارية في كراج حجز المرور، كما تعامل رجال المرور مع 1555 حادثا مروريا بواقع 211 حادثا جسيما و1344 حادث تصادم بسيط.



هذا، وأسفرت الحوادث التي وقعت خلال عطلة عيد الفطر المبارك، عن وفاة 3 أشخاص، وذلك عبر حادثين وقعا أول وثاني أيام عيد الفطر على الدائري السادس، هذا إلى جانب إصابة نحو 10 أشخاص آخرين. كما ضبط رجال المرور 16 مخالفا لقانون الإقامة و13 شخصا مطلوبين لإلقاء القبض. وأسفرت الحملات عن ضبط 15 مركبة مطلوبة للحجز القضائي و3 مركبات مسجل عليها بلاغات سرقة.



من جهة أخرى، نفذ قطاع المرور حملتين على سائقي دراجات توصيل الطلبات أمس واول من أمس، حيث تم تحرير أكثر من 700 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام بالمسارات منها استخدام جسور المشاة وقيادة بتأمين منته وعدم حمل دفتر والقيادة من دون خوذة.