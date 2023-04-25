قال مركز العجيري العلمي إن البلاد ستشهد في يوم 28 أبريل الجاري انتهاء موسم الذرعان ودخول موسم «الكنة» وهو دلالة على بدايات الطقس الحار.



وأضاف المركز في بيان صحافي، أن موسم الكنة هو من أول علامات نهاية فصل الربيع المعتدل في الكويت، وتبلغ مدة هذا الموسم 39 يوما متواصلة.



وأشار إلى أنه ومع دخول موسم الكنة تكون أشعة الشمس لاسعة، وترتفع درجات الحرارة ويلحظ التغير فيها بشكل متسارع، وإن دخول هذا الموسم هو مرحلة انتقالية من أجواء الربيع إلى بداية الصيف المعتدل، حيث تكون الأجواء خلاله مرهقة نظرا إلى الحرارة المتزايدة علاوة على زيادة مستوى الغبار والأتربة وحركتها واحتمالات لسقوط الأمطار.



وأشار إلى أن موسم الكنه له ثلاثة أنواء - «منازل القمر» - وهي الرشا أو بطن الحوت والشرطين والبطين، وينقسم كل منها إلى 13 يوما بالتساوي، حيث تنتهي في منتصفه فترة السرايات التي ربما تشهد في فترتها الأخيرة سقوط للأمطار بشكل مفاجئ مصحوبة بالرعد والبرق وأحيانا البرد.



وكان د.صالح العجيري - رحمه الله - لفت إلى أنه ومع دخول موسم الكنة ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى تلامس 40 درجة مئوية، فيما تختفي نجوم الثريا عن الأبصار خلال «الكنة» قبل أن تعاود الظهور في السابع من يونيو المقبل وفق الحساب القديم وتكون عندها نهاية هذا الموسم.