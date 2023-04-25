

قال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد انه وفي سابقة عالمية جديدة يقترب مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «#مسبار_الأمل» مسافة 100 كم من القمر التابع للمريخ «ديموس».. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر.



وأضاف: تخبرنا النظريات أن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ، ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله أن هذا القمر في الأغلب كان جزءا من كوكب المريخ، وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين تماما مثل قمر الأرض الذي كان جزءا منها وانفصل عنها.



وتابع صاحب السمو : فخورون بعلمائنا الشباب.. فخورون بعلومنا.. فخورون بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية.