ضرب مان يونايتد موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على برايتون 7-6 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب ويمبلي في لندن في نصف النهائي.



وهذا النهائي الثاني ليونايتد هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة منهيا جفافا عن الألقاب دام ستة أعوام في الموسم الأول للمدرب الهولندي إريك تن هاغ. ويلتقي الشياطين الحمر في النهائي على ملعب ويمبلي في الثالث من يونيو المقبل مع الجار مان سيتي الذي تفوق على شيفيلد يونايتد 3-0 بثلاثية تاريخية للنجم الجزائري رياض محرز والذي لا يزال يقاتل على جبهتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.



ودخل مان يونايتد الى المباراة بعد خيبة الخروج من مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» على يد اشبيلية في إسبانيا بخسارة مذلة 0-3 في اياب ربع النهائي.



وعلق تن هاغ مقارنا بمباراة إشبيلية «رأيت فريقا لم أعرفه، لكننا عدنا إلى طبيعتنا. استطعت أن أرى التصميم والمرونة. قاتلنا من أجل كل كرة وتنافسنا في كل معركة. كانت لدينا فرص جيدة».



وأضاف عن مواجهة سيتي، قال «مفتاح الفوز عليهم؟ لن أقوله لكم، احتفظ به لنفسي ولكن الأمر يحتاج الى تقديمنا المباراة المثالية لتحقيق ذلك».



وهذه المرة الـ 21 التي يبلغ يونايتد نهائي كأس إنجلترا، معادلا الرقم القياسي لأرسنال، والاولى منذ 2018 عندما خسر أمام تشلسي، علما أن لقبه الأخير يعود الى 2016 على حساب كريستال بالاس.