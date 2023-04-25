توازيا مع تألقه أوروبيا، سيسعى ريال مدريد إلى مواصلة زخمه المحلي بفوز ثالث تواليا عندما يحل ضيفا على جيرونا، في محاولة تأجيل تتويج برشلونة باللقب قدر الإمكان، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.



ويقبع فريق العاصمة الملكي في المركز الثاني حاليا مع 65 نقطة بفارق 11 نقطة خلف غريمه الكاتالوني الذي حافظ على مساره المستقر في الطريق إلى اللقب بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.



ومع بقاء ثماني مراحل حتى اختتام الموسم، لن يكون أمام رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوى الفوز منعا لإخماد المنافسة، وتحقيق فوزهم الخامس تواليا في مختلف المسابقات منذ الخسارة أمام فياريال 2-3 في «الليغا» في المرحلة 28.



سيكون الانتصار دافعا معنويا لـ«الميرينغي» الذي ما زال ينافس أوروبيا ببلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي مان سيتي ذهابا في التاسع من مايو المقبل.



وقبلها بثلاثة أيام، تبرز مواجهته المرتقبة أيضا أمام أوساسونا في نهائي كأس إسبانيا ليضمن موسما مثمرا. لكن صفوف الكتيبة المدريدية لن تكون مكتملة في جيرونا، ذلك أن أنشيلوتي أكد غياب نجم الفريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه إدواردو كامافينغا بسبب الإصابة.