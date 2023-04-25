حظي لاعبو فريق نابولي، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، باستقبال الأبطال ليل أمس من قبل آلاف من جماهير النادي الجنوبي عقب فوزه على يوفنتوس 1-0 في تورينو، واقترابه من حسم لقب الـ «سكوديتو». واستقبلت جماهير النادي اللاعبين قرابة الساعة الثالثة صباحا في مطار نابولي-كابوديكينو، حسب الصور التي بثتها وسائل إعلام إيطالية واللاعبون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وصعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيميهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الآلاف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام واليافطات وأنشدوا الأغاني.



وخطف نابولي فوزا قاتلا من أرض يوفنتوس بهدف نظيف سجله البديل جاكومو راسبادوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990. وجدد نابولي فوزه على يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري بعد أن اكتسحه 5-1 ذهابا.



أما فريق «السيدة العجوز» فكان يأمل في الاستعداد أفضل لاياب نصف نهائي الكأس ضد مضيفه إنتر الأربعاء بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1. وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الأولى لحسم حسابيا لقبه الثالث في تاريخه. ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا السبت المقبل خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألا يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في دار إنتر السادس.



وأقر مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي أن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث في تاريخ النادي، بعد أكثر من 3 عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990. ودعا سباليتي جماهير النادي إلى الانتظار «لفترة أطول قليلا» قبل الاحتفال.