استعاد مرسيليا المركز الثاني من لنس بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ليون 2-1 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي دجنغيز أوندر في الدقيقة 44، لكن القائد المخضرم ألكسندر لاكازيت أدرك التعادل لليون في الدقيقة 68، قبل أن يخطف الفريق الجنوبي هدف الفوز بفضل النيران الصديقة عندما حاول المدافع العاجي سينالي ديومانديه إبعاد كرة عرضية من أمام المرمى فارتدت من زميله مالو غوستو إلى الشباك (92).



وكان لنس انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة. ورفع مرسيليا رصيده إلى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لنس وثماني نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر، فيما مني ليون بخسارته العاشرة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السابع.



وواصل ستراسبورغ صحوته بتغلبه على مضيفه رينس 2-0 سجلهما مهاجمه الدولي السنغالي حبيب ديالو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الاولى والسابعة والثلاثين. وهو الفوز الثاني تواليا لستراسبورغ والسابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام نانت وبريست المتعادلين مع تروا 2-2 وأجاكسيو 0-0. وسجل نيكولا بالوا (25) وإيفان غيسان (90+6) هدفي نانت، والغيني ماما بالديه (64 من ركلة جزاء) وويلسون أودوبير (90+2) هدفي تروا.



وأكمل أجاكسيو المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه التونسي يوان توزغار في الدقيقة 66.