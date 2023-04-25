حقق فريق نيوكاسل يونايتد رقما مميزا، خلال مباراته مع توتنهام، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم نيوكاسل على السبيرز في الشوط الأول بخماسية نظيفة.



ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن نيوكاسل يعد الفريق السادس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل 3 أهداف في أول 9 دقائق من مباراة بالمسابقة الإنجليزية.



كما أن نيوكاسل أول فريق يحقق ذلك منذ مان سيتي ضد بيرنلي في أبريل 2010.



وأضافت «أوبتا»: «تقدم نيوكاسل 5-0 في غضون 21 دقيقة، وهو ثاني أسرع فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري، بعد مان سيتي ضد واتفورد في سبتمبر 2019 (خلال 18 دقيقة)».



وذكرت شكبة «سكواوكا» للإحصائيات، أن نيوكاسل أحرز 5 أهداف من أول 6 تسديدات له على مرمى توتنهام، حيث نجح حارس السبيرز في التصدي للتصويبة الأولى فقط.



ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر عن مان يونايتد الرابع.



وتجمد رصيد سبيرز عند 53 نقطة في المركز الخامس علما انه لعب مباراتين أكثر من الشياطين الحمر.



وهذه الخسارة الثانية تواليا لتوتنهام بقيادة الايطالي كريستيان ستيليني الذي يشرف على النادي منذ رحيل مواطنه أنتونيو كونتي، مقابل تعادل وفوز يتيم.



وقال ستيليني بعد المباراة «كانت مسؤوليتي أن أقرر كيف نلعب. قررنا القيام بذلك بشكل مختلف بسبب الإصابات، لكنه كان خطأ».



وتابع «من الصعب للغاية أن نفهم لماذا كانت الدقائق الـ 25 الأولى سيئة للغاية. لم نكن مستعدين للعب هذا النوع من المباريات الصعبة، لنعاني ونتحكم في المساحات ونفوز بالثنائيات».



من جهته، اعتذر الحارس لوريس للجماهير «كان الأمر محرجا جدا. أول ما يجب أن نقوم به هو الاعتذار للجماهير التي سافرت وشاهدت المباراة. لقد فوتنا النصف الأول تماما. النصف الثاني قصة أخرى، لكنها خسارة مؤلمة حقا». وعن إصابته، قال «لا أعرف ما إذا كانت العضلة، لكنها حوالي الورك، شعرت بشيء أثناء تشتيت الكرة». وهذه الخسارة الأقسى لسبيرز في الدوري منذ الهزيمة أمام ليفربول 0-5 في ديسمبر 2013، وأكبر انتصار لنيوكاسل في البطولة المحلية منذ تغلبه على وست هام 5-0 في مطلع 2011.



3 مباريات اليوم



إلى ذلك، تنطلق الجولة الـ 33 اليوم بـ 3 مباريات، تجمع بين ولفرهامبتون مع كريستال بالاس، وأستون فيلا مع فولام، وليدز مع ليستر سيتي.