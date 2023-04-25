أعلن د.ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية أن الفلفل الحلو مفيد لكبار السن للوقاية من تصلب الشرايين ومرض النقرس وداء السكري، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم.



ووفقا له، يحتوي الفلفل الحلو على الكاروتينات والألياف الغذائية وعناصر معدنية مختلفة، بما فيها البوتاسيوم والماغنيسيوم التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أن الكاروتينات تعمل أيضا كمضادات للأكسدة. لذلك يجب إضافة الفلفل الحلو إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من داء السكري، لأن الألياف الغذائية التي يحتويها تعمل على إبطاء امتصاص السكر.



من جانبها، تشير خبيرة التغذية يكتيرينا ماركوفا إلى أن إضافة الفلفل الحلو للنظام الغذائي يؤثر إيجابيا في صحة الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С والألياف وفيتامين P.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»