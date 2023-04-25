قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي وفرع الخدمات الاقتصادية في الحرس الوطني برئاسة رئيس فرع العلاقات العامة العقيد مشعل فيصل يوسف، بزيارة إلى دار رعاية المسنين ودار الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية.



وهنأ الوفد كبار السن وقام بتوزيع العيادي والهدايا عليهم، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، كما شارك الأطفال فرحة عيد الفطر السعيد وقام بتوزيع العيادي والهدايا عليهم، لإدخال البهجة في قلوبهم.



وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للحرس الوطني، زار وفد من الحرس الوطني برئاسة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد طواري مستشفى البنك الوطني، لمعايدة الأطفال المرضى ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد.



ونقل اللواء رياض محمد طواري إلى كادر المستشفى من أطباء وإداريين تحيات القيادة في الحرس الوطني، وتقديرها للجهود المبذولة لعلاج الأطفال وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.



وقام الوفد بتوزيع العيادي والهدايا على الأطفال لرسم الفرحة على وجوههم في العيد ورفع روحهم المعنوية في رحلتهم للعلاج من المرض، متمنيا لهم الشفاء العاجل.



كما قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بزيارة إلى منتسبي كتيبة حماية المنشآت الثانية في لواء الحماية المكلفين بتأمين مركز التحكم الوطني، لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد.



ونقل للمنتسبين تهنئة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، مشيدا بدورهم الوطني المسؤول في حماية المرافق الحيوية للدولة، داعيا في الوقت ذاته إلى اليقظة والانتباه والتقيد بالضبط والربط العسكري وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.