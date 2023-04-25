وجّه رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق خالص التهاني القلبية وأحر التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد - حفظهما الله ورعاهما - والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله تعالى موفور الصحة والعافية للقيادة السياسية، وكل الأمن والأمان والاستقرار والرخاء لكويت الخير والعطاء في ظل القيادة الرشيدة، كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الكويت الحبيبة وأمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وتوجه د.المعتوق بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أسهم في دعم مشاريع الهيئة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، مثمنا ثقة المتبرعين في أعمالها وأنشطتها ودعمهم المستمر للمشاريع الإنسانية والتنموية التي تطرحها لمساعدة الفئات الضعيفة حول العالم.