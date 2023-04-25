بشرى شعبان



كشف مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري أن الإدارة نظمت برنامجا خاصا لنزلائها خلال إجازة عيد الفطر، تضمنت زيارات مسؤولي القطاع إلى نزلاء الدور لتبادل التهاني معهم وتوزيع العيادي عليهم، إضافة إلى جولة وزيرة الشؤون م.مي البغلي لجميع الدور التابعة للإدارة. وأشار الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن عدد الأحداث قليلة خلال الفترة الحالية، ولا يتعدى الـ 41 نزيلا في جميع الدور، أكثرية القضايا من قبل الأحداث القيادة دون رخصة إلى جانب بعض القضايا الأخرى التي تتنوع بين هتك عرض وسرقة وقتل.



وأضاف أن هناك بعض الحالات ضمن «الاختبار القضائي» والذي يعني أن الحدث ينفذ الحكم وهو في بيئته الطبيعية، وهناك شهريا ما بين 350 و400 حالة اختبار قضائي تجرى مقابلاتهم.