عادت أيام عيد الفطر وعادت معها التجمعات العامرة بالحب والألفة، حيث أقام رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد الغنام وإخوانه وأبناؤه حفل غداء احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك، حضره جمع من رجالات الكويت وبعض الديبلوماسيين وحشد من أبناء الكويت. وكان في استقبال الحضور رجل الأعمال عبدالعزيز الغنام وإخوانه وأبناؤهم أحمد وغنام وفؤاد وفيصل، الذين رحبوا بضيوفهم، في مشهد يوضح مدى الحب والألفة الذي يكنه أبناء الكويت لبعضهم، كما وضح مدى اشتياق الجميع لمجالس الديوانية والتي تعد من مظاهر الكويت التاريخية. وتبادل الحضور الأحاديث الودية حول عادات أهل الكويت في العيد، وعن الكثير من الذكريات الجميلة.