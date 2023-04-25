في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، شارك بنك الكويت الدولي KIB موظفي الأمن في شركة مجمع البنوك المشتركة وجبة الإفطار، تقديرا لجهودهم المبذولة ودورهم الكبير أثناء العمل على مدار الساعة خلال مواعيد مناوباتهم، وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات KIB في إطار حملته الرمضانية هذا العام التي أطلقها تحت شعار «بادر بالخير»، والتي تجسد التزام البنك بالقيم الأخلاقية والإنسانية السائدة في المجتمع الكويتي.



وفي هذا السياق قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في «KIB» باسل السويدان: «جاءت هذه المبادرة انطلاقا من التزام KIB المستمر بمسؤوليته الاجتماعية وفق استراتيجية شعاره «بنك للحياة»، وجريا على عادة KIB السنوية في تنظيم مأدبة الإفطار للعاملين من موظفي الأمن في أجواء أخوية مع إدارة البنك، في رسالة تعبير عن الامتنان والاهتمام لدورهم، والتأكيد على أهمية ما يقومون به من مهام وأعمال لضمان سلامة وأمان وراحة الموظفين والعملاء، واستعدادهم الكبير وجهوزيتهم للتعامل مع أي طارئ في كل الأوقات والظروف».



وأكد السويدان أن KIB يسعى إلى المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار حملة KIB الرمضانية التي تعتبر جزءا من جهود المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى التأثير بشكل إيجابي في حياة موظفيه وعملائه والمجتمع ككل.



تجدر الإشارة إلى أن حملة KIB الرمضانية تتماشى مع رؤيته الاستراتيجية ودوره الريادي كعضو فاعل في المجتمع، إذ يهدف البنك إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية من خلال تنظيم مبادرات خيرية وأنشطة أخرى متنوعة في كل المناسبات خلال السنوات المقبلة.